中職》球速144公里稱霸台灣 外國作家：夠格爭奪亞洲MVP

〔體育中心／綜合報導〕2015年重返中職就奪下投手三冠王的富邦洋投羅力，歷經彈力球換來換去的年代，投球成績始終穩定。「CPBL English」網站今撰文指出，「羅力能證明自己是亞洲中最有價值（MVP）的投手。」

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外國作家Josh Inglis撰文寫道，過去兩個球季已在中職拿下9個投手個人獎，防禦率、勝投與三振數也都領先全聯盟，最重要的是去年率領義大犀牛奪下冠軍。

自從2015年至今，羅力已登板70場，大約是球隊所有比賽的24%，完成33勝17敗，多達78%的先發是在領先或追平時退場，「簡單說，羅力退場後，他的球隊大約一個月只會有一次落後比分，這非常瘋狂。」Inglis說道。

即便2016年進入彈力球時期，聯盟打者將球打進場內形成安打的機率從0.294暴漲至0.349，全壘打也瞬間飆高，羅力仍然繳出防禦率3.98，高於聯盟平均水準49.57%的成績（ERA+ 149.57）。

羅力曾說很喜歡台灣，希望能在台灣退休。（羅力提供）

羅力本季因腹肌受傷錯過開季，4月16日才回到場上，但他在9場先發繳出4勝1敗、防禦率1.93的成績。即便球速最快僅89英里（約144公里），依然有3場至少10K的先發，每9局可飆9.65次三振，這是他生涯最高的數字。

「對一名最快只有144公里的投手來說，能夠如此成功真的很厲害，」隊友力猛表示，「他有顆超殺的指叉球，快速球控球相當精準，能在球數領先或落後投到本壘板兩側。」

Inglis寫道，他知道日本職棒跟韓國職棒有更多有才華的投手，像是韓職的Dustin Nippert、Hector Noesi、Eric Hacker；日職的大谷翔平、菅野智之與Randy Messenger，「不過要談及對於自己球隊的價值，羅力完全可以爭奪亞洲最好的頭銜。」

Inglis列出羅力能角逐亞洲投手MVP的幾項理由：

1.羅力67場先發有31場投至少7局；失分控制在1分或以下有24場，包括16場1分未失。

2.過去2年半，羅力只有吞過一次連敗

3.自從2015年起，台灣有51名洋將，羅力是唯一從頭待到現在的。

4.2015、2016年最後10場先發中，羅力貢獻11勝3敗，他的球隊打出14勝5敗1和的成績。

5.義大／富邦自從2015年來勝率0.469（135勝-153敗）；羅力勝率是0.66（33勝17敗）

6.羅力2015-16年的WHIP與ERA+領先全聯盟

羅力。（記者林正堃攝）