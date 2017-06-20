MLB》道奇超級新人太猛 51場敲21轟破紀錄（影音）
2017/06/20 11:41
〔體育中心／綜合報導〕道奇超級新人貝林格（Cody Bellinger）今天對大都會敲出雙響砲，51場出賽敲21轟，創下大聯盟最速紀錄。
貝林格日前創下生涯前45戰中、累積4戰單場至少2轟的球員，他今天首打席就轟出三分砲，第二打席再轟出陽春砲，貝林格51場敲21轟，打破洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）、勇士強打伯格（Wally Berger）保持的51場20轟紀錄。
另外，自4月25日以來，貝林格敲出21轟是全大聯盟最多。
道奇超級新人貝林格。（法新社）
貝林格。（法新社）
道奇超級新人貝林格。（法新社）
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