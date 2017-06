MLB》道奇超級新人太猛 51場敲21轟破紀錄（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕道奇超級新人貝林格(Cody Bellinger)今天對大都會敲出雙響砲,51場出賽敲21轟,創下大聯盟最速紀錄。

貝林格日前創下生涯前45戰中、累積4戰單場至少2轟的球員,他今天首打席就轟出三分砲,第二打席再轟出陽春砲,貝林格51場敲21轟,打破洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)、勇士強打伯格(Wally Berger)保持的51場20轟紀錄。

另外,自4月25日以來,貝林格敲出21轟是全大聯盟最多。

道奇超級新人貝林格。(法新社)

