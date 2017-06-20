日職》現役最年長球員 井口資仁宣布季末退休

井口資仁上個月達成日美職棒生涯通算250轟（取自井口官方FB）

〔體育中心／綜合報導〕日職千葉羅德42歲內野手井口資仁，稍早正式宣布將在今年球季結束後退休，20年的職棒生涯將畫上句點。井口資仁是目前日職最年長的球員，生涯成就非常多，曾3度贏得日本一、9度入選日職明星賽，深受球迷喜愛。

1996年，井口入選亞特蘭大奧運代表隊，同年加入選秀會被大榮鷹選中，跟重砲手松中信彥同期，並在1999年、2003年兩度隨大榮鷹拿下日本一。2001年，井口以44次盜壘贏得盜壘王，也獲選金手套、年度最佳9人獎。

2005年，井口加盟MLB白襪，不僅成為第4位參加世界大賽的日本選手（僅次於新庄剛志、松井秀喜、田口壯），還成為首度贏得世界大賽的日本球員。他也是第1位在日本職棒總冠軍賽與世界大賽都出賽過的日本球員。

井口在大聯盟還曾輾轉效力費城人、教士，2008年11月成為自由球員後選擇加盟千葉羅德。2010年，井口隨羅德贏下個人第3度日本一。

2013年7月26日，井口從田中將大的手中敲出安打，達成日美職棒生涯通算2000支安打的成就；今年5月25日，井口對福岡軟銀鷹投手東浜巨敲出2分砲，達成日美職棒生涯通算第250號全壘打。

井口資仁在2005年隨白襪贏得世界大賽。（取自推特）