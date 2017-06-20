MLB》單季30轟打者扛開路先鋒 瑞佐越打越猛（影音）
2017/06/20 12:25
〔體育中心／綜合報導〕小熊強打瑞佐（Anthony Rizzo）改打第一棒後，讓球隊打線逐漸回溫，今天對教士的比賽中，瑞佐3打數2安打1打點，還包含本季第一支三壘安打，助球隊以3：2獲勝。
小熊本季開路先鋒遲遲找不到人選，曾試過讓史瓦伯（Kyle Schwarber）扛第一棒，但打擊率僅1成85，總教練梅登（Joe Maddon）決定讓以往都擔任中心打點的瑞佐改打開路先鋒。瑞佐過去三季都繳出至少30發全壘打，連兩季打點數破百，是小熊中心打線的靈魂人物。
瑞佐擔任開路先鋒後效果奇佳，前幾場比賽更是出現首打席全壘打。截至昨日為止，瑞佐打第一棒的打擊率高達4成09，22打數9支安打，有3轟、8分打點，遠高於他擔任中心打線時的打擊率。
這場比賽瑞佐全場3打數2安打，包含一支高飛犧牲打，有1分打點，他也敲出本季第一支三壘安打，小熊7局下靠康崔拉斯（Willson Contreras）的陽春砲追平，接著阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）再敲帶有1分打點的二壘安打，最後逆轉擊敗教士。
瑞佐。（美聯社）
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