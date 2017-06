MLB》單季30轟打者扛開路先鋒 瑞佐越打越猛（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕小熊強打瑞佐(Anthony Rizzo)改打第一棒後,讓球隊打線逐漸回溫,今天對教士的比賽中,瑞佐3打數2安打1打點,還包含本季第一支三壘安打,助球隊以3:2獲勝。

小熊本季開路先鋒遲遲找不到人選,曾試過讓史瓦伯(Kyle Schwarber)扛第一棒,但打擊率僅1成85,總教練梅登(Joe Maddon)決定讓以往都擔任中心打點的瑞佐改打開路先鋒。瑞佐過去三季都繳出至少30發全壘打,連兩季打點數破百,是小熊中心打線的靈魂人物。

瑞佐擔任開路先鋒後效果奇佳,前幾場比賽更是出現首打席全壘打。截至昨日為止,瑞佐打第一棒的打擊率高達4成09,22打數9支安打,有3轟、8分打點,遠高於他擔任中心打線時的打擊率。

這場比賽瑞佐全場3打數2安打,包含一支高飛犧牲打,有1分打點,他也敲出本季第一支三壘安打,小熊7局下靠康崔拉斯(Willson Contreras)的陽春砲追平,接著阿爾莫拉(Albert Almora Jr.)再敲帶有1分打點的二壘安打,最後逆轉擊敗教士。

瑞佐。(美聯社)