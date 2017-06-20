NBA》騎士老闆公開打臉 詹皇震驚、不開心
2017/06/20 12:02
對於葛瑞菲的離開，詹皇感到失望。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士老闆吉伯特（Dan Gilbert）不與原總管葛瑞芬（David Griffin）續約，和詹姆斯（LeBron James）的立場相左，美媒爆料詹皇對此表示震驚與失望。
葛瑞芬在騎士隊待了3個球季，幫助球隊在去年奪隊史首冠，詹姆斯曾在今年4月公開喊話，葛瑞芬是球隊重要一份子，希望球隊能續約。然而，今天傳出吉伯特與葛瑞芬對談後，雙方發現對於球隊未來的理念不和，因而分道揚鑣。
綜合美媒報導，老闆做出決定前沒有事先跟詹姆斯商量，對於葛瑞菲的離開，詹姆斯感到很失望也很震驚，並且關切騎士隊未來動向，而他也在推特寫道，他希望全克利夫蘭人都能感謝葛瑞菲，「感謝這三年來你為球隊所做的，我們拿到我們的第一冠！」
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