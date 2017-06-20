MLB》零保送狂K打者 道奇終結者叩關鬼神紀錄（影音）

簡森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇終結者簡森（Kenley Jansen）季前簽5年8000萬美元巨約，開季至今投出物超所值的表現，即將挑戰最多K無保送的鬼神紀錄。

簡森今天前出賽29場，防禦率0.91，29.2局狂飆50次三振，沒有保送，已打破先前韋恩萊特（Adam Wainwright）開季35K無保送的大聯盟紀錄，準備叩關2002年席林（Curt Schilling）連續56K無保送的大聯盟連續紀錄。

簡森本季在3壞球狀態的投球。（取自網路）

簡森究竟控球有多好？他本季只有6次投到3壞球，包括4次2好3壞、2次1好3壞。其中，有5次都三振掉打者，只有1次被敲安，而他本季還沒投過0好3壞的絕對劣勢。

更恐怖的是，簡森自從5月10日起就沒出現過3壞球的球數，面對58名打者狂飆25次三振，只有投222球，這對於只有兩顆球種（91.2%卡特、6.9滑球）的簡森來說，相當不可思議。

簡森三種投球姿勢（標準＆快速投球＆克蕭）：

Kenley Jansen, Messing with Timing （3 consecutive pitches--standard, quick pitch & Kershaw）. pic.twitter.com/9BHvrGy5oD — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2017年6月19日