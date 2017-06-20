MLB》王牌克蕭怎麼了？ 單季挨轟數竟創新高（影音）
2017/06/20 13:31
〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）今天先發對大都會，他主投6.1局雖然送出10次三振，卻挨了4轟掉6分，整季被敲17轟已是生涯最高。
這場比賽克蕭主投6.1局，被敲6安打，卻有4安是全壘打，這4轟分別是被大都會雷耶斯（Jose Reyes）雙響砲，布魯斯（Jay Bruce）、契奇尼（Gavin Cecchini）各敲1轟，共失掉6分，防禦率上升至2.61。
克蕭過去單季最多轟是在2012年，該年227.2局投球就被敲了16轟，但本季至今103.1局投球就被敲了17轟，寫下生涯新高，這場也是克蕭在大聯盟生涯首次單場挨了4發全壘打。
道奇最後以10比6獲勝，克蕭拿到本季第10勝。
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