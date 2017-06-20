MLB》摩拉雷斯關鍵安打 藍鳥逆轉遊騎兵
2017/06/20 14:46
摩拉雷斯。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕藍鳥強打摩拉雷斯（Kendrys Morales）在9局上敲出超前比數的安打，幫助球隊以7：6擊敗遊騎兵，在本週4連戰率先拿下勝利。由於同天金鶯落敗，藍鳥在美聯東區與金鶯並列第4名。
「不管我們跟哪隊交手，我就是討厭輸球的感覺，」遊騎兵捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）表示，「他們今晚比我們打得好，我們得點圈有人就是沒辦法拿到分數。」
藍鳥在4局上灌進4分，並以5：1領先，但安德魯斯（Elvis Andrus）與貝爾崔（Adrian Beltre）在4局下各敲1支安打將比數改寫為6：5；遊騎兵先發畢本德克斯（Austin Bibens-Dirkx）主投5局失5分，接替投球的3任後援投手合力封鎖藍鳥打線，直到9局上布希（Matt Bush）登場為止。
布希登板後碰到藍鳥打線反撲，戈英斯（Ryan Goins）敲出二壘安打，接著唐納森（Josh Donaldson）敲安打幫藍鳥追平，布希吞下本季第3次救援失敗。摩拉雷斯幫藍鳥打回第7分後，9局下歐蘇納（Roberto Osuna）順利關門，拿下本季第18次救援成功。
布希。（美聯社）
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