西甲》世界級遠射破門 巴薩U12擊沉潛艇奪冠 （影音）

No ens cansem de veure el golàs de Gerard Hernández / Revive el gran gol del Alevín A contra el Villarreal https://t.co/TPuVpHeRjQ #FCBMasia pic.twitter.com/Zyp7KPpz0K — FC Barcelona - Masia （@FCBmasia） 2017年6月19日

〔體育中心／綜合報導〕西甲U12希望之星聯賽上週落幕，巴塞隆納U12在決賽中以3：1擊敗比利亞雷亞爾U12，贏得本季冠軍。巴塞隆納U12的隊長埃爾南德斯（Gerard Hernandez）還送上一記超遠距離的中場吊射。

比賽第40分鐘，比利亞雷亞爾U12剛進球，把比數追成1：2，巴塞隆納U12回到中場開球。赫爾南德斯觀察到對方守門員的站位靠前，接到隊友的傳球後，他立刻起腳吊射，球在空中劃過一道弧線之後應聲入網，對方守門員努力回追，最後只能望球興嘆。

這個進球讓巴塞隆納U12取得3：1領先，比數一直維持到比賽結束。賽後，媒體以「令人目瞪口呆」來形容埃爾南德斯的吊射，並表示即使對成年人來說，這樣的吊射也稱得上世界級水準。

埃爾南德斯在中場線圓弧直接吊射得分。（取自影片）