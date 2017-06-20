MLB》誇張守備佈陣 二壘手在一壘後方外野接球（影音）
2017/06/20 14:04
〔體育中心／綜合報導〕守備佈陣百百種，二壘手竟跑到一壘後方守備！
遊騎兵今對上藍鳥，2局上藍鳥打者摩拉雷斯（Kendrys Morales）擊出一壘方向強勁滾地球，打穿一壘手守備，但歐多（Rougned Odor）竟在右外野邊線附近接到球後，快傳一壘給補位的投手刺殺打者，讓主播讚嘆。
但這場比賽藍鳥靠著摩拉雷斯在9局上擊出超前分安打，最後以7：6逆轉擊敗遊騎兵。
歐多（左）。（美聯社）
相關新聞
- MLB》王牌克蕭怎麼了？ 單季挨轟數竟創新高（影音）
- MLB》控球準到不行 道奇終結者叩關鬼神紀錄（影音）
- MLB》單季30轟打者扛開路先鋒 瑞佐越打越猛（影音）
- MLB》印地安人狂掃17安 克魯伯9局11K完封金鶯（影音）
- MLB》道奇超級新人太猛 51場敲21轟破紀錄（影音）
推薦新聞
-
西甲》世界級遠射破門 巴薩U12擊沉潛艇奪冠 （影音）2017/06/20 14:38
-
MLB》敲安也要甩棒？ 紅襪拉米瑞茲這一甩讓網友不解（影音）2017/06/20 14:36
-
今日MLB戰績2017/06/20 11:49
-
MLB》道奇超級新人太猛 51場敲21轟破紀錄（影音）2017/06/20 11:41
-
NBA》轉戰以色列奪冠 「阿嬤」不排除重返尼克2017/06/20 11:35