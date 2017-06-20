MLB》誇張守備佈陣 二壘手在一壘後方外野接球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕守備佈陣百百種，二壘手竟跑到一壘後方守備！

遊騎兵今對上藍鳥，2局上藍鳥打者摩拉雷斯（Kendrys Morales）擊出一壘方向強勁滾地球，打穿一壘手守備，但歐多（Rougned Odor）竟在右外野邊線附近接到球後，快傳一壘給補位的投手刺殺打者，讓主播讚嘆。

但這場比賽藍鳥靠著摩拉雷斯在9局上擊出超前分安打，最後以7：6逆轉擊敗遊騎兵。

歐多（左）。（美聯社）