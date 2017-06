MLB》敲安也要甩棒？ 紅襪拉米瑞茲這一甩讓網友不解（影音）

〔體育中心/綜合報導〕敲一壘安也要甩棒?

紅襪今作客皇家,8局上球隊落後2分,紅襪打者H.拉米瑞茲(Hanley Ramirez)從皇家左投邁納(Mike Minor)敲出安打,棒子直接甩了出去,但這僅是一支一壘安打,當時壘上也沒有跑者。紅襪最後以2:4輸球,許多美國網友不解H.拉米瑞茲的甩棒意圖,「他們是贏了嗎?」

皇家先發海默爾(Jason Hammel)主投7局被敲7支安打,包含布雷德利(Jackie Bradley Jr.)的兩分砲,另送出4次三振,拿下本季第4勝。

紅襪先發維拉斯奎茲(Hector Velazquez)投5.1局被敲5安,包含哈斯默(Eric Hosmer)的兩分砲,失掉2分無關勝敗。後援的波伊爾(Blaine Boyer)1.1局被敲3安失2分,吞下本季首敗。

Hanley Ramirez with a bat flip of the year contender.



Too bad it came on a single... pic.twitter.com/RhtV6PTACp