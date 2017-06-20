MLB》敲安也要甩棒？ 紅襪拉米瑞茲這一甩讓網友不解（影音）
2017/06/20 14:36
〔體育中心／綜合報導〕敲一壘安也要甩棒？
紅襪今作客皇家，8局上球隊落後2分，紅襪打者H.拉米瑞茲（Hanley Ramirez）從皇家左投邁納（Mike Minor）敲出安打，棒子直接甩了出去，但這僅是一支一壘安打，當時壘上也沒有跑者。紅襪最後以2：4輸球，許多美國網友不解H.拉米瑞茲的甩棒意圖，「他們是贏了嗎？」
皇家先發海默爾（Jason Hammel）主投7局被敲7支安打，包含布雷德利（Jackie Bradley Jr.）的兩分砲，另送出4次三振，拿下本季第4勝。
紅襪先發維拉斯奎茲（Hector Velazquez）投5.1局被敲5安，包含哈斯默（Eric Hosmer）的兩分砲，失掉2分無關勝敗。後援的波伊爾（Blaine Boyer）1.1局被敲3安失2分，吞下本季首敗。
Hanley Ramirez with a bat flip of the year contender.— 120 Sports （@120Sports） 2017年6月20日
Too bad it came on a single... pic.twitter.com/RhtV6PTACp
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