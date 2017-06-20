MLB》被打爆怒踹板凳 克蕭賽後吐露心聲（影音）
2017/06/20 14:53
〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）今天單場被轟4發全壘打，生涯10年來第一次，對於自己要求非常高的他，被鏡頭目擊在休息室怒踹板凳，讓球迷們捏了一把冷汗。
克蕭今天先發6.1局，被敲6支安打，包括4發全壘打，失掉6分，自從2014年5月18日之後最多，不過靠著隊友強大火力支援，10：6擊敗大都會，克蕭仍拿本季第10勝。
賽後克蕭表示，有兩種方法來重新振作，第一種是去看重播分析，思考每一球，「或是你就想說『管他的』，然後明天重新來過，就像什麼都沒有發生一樣。」他說，「我比較想要後者。」
克蕭怒踹板凳：
Gonna go out on a limb and say that Kershaw's idea of kicking a wooden bench is not a very good idea. pic.twitter.com/U81eojDrKW— MetsKevin11 （@MetsKevin11） 2017年6月20日
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