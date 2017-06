MLB》被打爆怒踹板凳 克蕭賽後吐露心聲（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)今天單場被轟4發全壘打,生涯10年來第一次,對於自己要求非常高的他,被鏡頭目擊在休息室怒踹板凳,讓球迷們捏了一把冷汗。

克蕭今天先發6.1局,被敲6支安打,包括4發全壘打,失掉6分,自從2014年5月18日之後最多,不過靠著隊友強大火力支援,10:6擊敗大都會,克蕭仍拿本季第10勝。

賽後克蕭表示,有兩種方法來重新振作,第一種是去看重播分析,思考每一球,「或是你就想說『管他的』,然後明天重新來過,就像什麼都沒有發生一樣。」他說,「我比較想要後者。」

克蕭怒踹板凳:

Gonna go out on a limb and say that Kershaw's idea of kicking a wooden bench is not a very good idea. pic.twitter.com/U81eojDrKW