中職》新人測試會推薦名單出爐 42人歷史新高
2017/06/20 15:27
中職新人測試會，吳蔚驊投出146公里全場最快球速。（中職提供）
〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒大聯盟昨天舉行2017新人選拔測試會，今天四球團共推薦42人，人數寫下歷史新高，包括23名投手、3名捕手、8名內野手與8名外野手，皆可參加7月3日的新人選拔會，名單如下：
投手：
吳蔚驊、陳耀仟、蔡子凡、林丞軒、吳俊文、楊翔皓、廖椿儒、林耀駿、林皋立、朱仕文、江冠辰、陳建霖、石弘傑、林仕傑、蔡齊哲、李御豪、鄭佳彥、王駿昊、林健傑、黃竣彥、林屹洲、吳冠晉、林丹盛。
捕手：
蔡岱霖、凃佳鴻、李程誠。
內野手：
林家慶、陳俞翔、潘威丞、邱珈麒、吳麒震、陳勤宗、高育瑋、劉任傑。
外野手：
林鴻偉、林勝傑、森育彬、羅傑、劉展嘉、陳韋奇、劉耀褀、簡欽志。
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