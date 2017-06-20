網球》球王有愛心 倫敦大火穆雷捐獎金

穆雷捐獎金。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕職業男網現任世界球王穆雷（Andy Murray）愛心十足，已決定把本週進行的倫敦女王盃獎金，全部捐贈給當地格倫費爾大樓（Grenfell Tower）住宅基金會，這棟24層大樓日前發生大火，至少造成79人遇難，災情相當慘重。

這項ATP500等級的巡迴大賽，是7月初溫布頓草地大滿貫的暖身指標，30歲的穆雷已5度風光封王，「英國希望」若能發揮地主優勢，在此完成史無前例的六冠王壯舉，將可捐出高達34.7萬英鎊（約1344萬台幣）冠軍奬金。

穆雷堪稱網壇善心人士，2013年在此第3度掄元時，就把7.3萬英鎊奬金捐給英國馬斯登皇家醫院；他也多次參與倫敦女王盃相關慈善募捐活動。2015年穆雷更捐出8.3萬英鎊給聯合國兒童基金會，用來救助敘利亞難民兒童。