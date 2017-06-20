羽球》球后戴資穎國外過生日 球迷暖送蛋糕慶生
2017/06/20 15:45
戴資穎今天滿23歲。（資料照，BadmintonPhoto提供）
〔記者卓佳萍／台北報導〕羽壇球后戴資穎今天滿23歲，雙子座的她從2010年開始，幾乎年年都在國外比賽過生日，今年也不例外，澳洲雪梨超級系列賽明天將開打，今天在開打前夕，小戴透露，有球迷送她小蛋糕，自己則沒有規劃慶生。
由於澳洲時差2小時，戴資穎打趣地說：「我已經提前過生日了！」至於生日願望，一向「淡定」看待一切的她表示，沒有特別的生日願望。
遠在台灣的父親戴楠凱則送上簡單祝福，「生日快樂，平安順心」。
戴資穎明天女單首輪將面對世界排名54的歐錦賽銀牌、英國女將吉爾莫，過去兩人交手，小戴以2勝0負佔優勢。
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