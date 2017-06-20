瓊斯盃男籃賽程出爐 場場賽事精彩可期

〔記者林岳甫／綜合報導〕第39屆威廉瓊斯盃7月15日在台北和平籃球館點燃戰火，籃協今日公布所有賽程，身為國家一軍的台灣藍隊首戰為15日晚間7點強碰日本，壓軸賽事為台灣藍碰上南韓。

台灣男籃剛在東亞資格賽稱王，15日也展開第二階段集訓，預計在22日出發至澳洲進行移地訓練，全力備戰接下來的瓊斯盃及8月亞洲盃。

在瓊斯盃戰場，台灣男籃將化身成為藍隊，15日先碰上日本；16日遇上菲律賓；17日對上印度；18日強碰擁有前NBA懷特（Royce White）；19日對決伊拉克；20日與立陶宛交手；21日與世大運培訓隊為主的小老弟白隊交鋒；22日對上亞洲強權伊朗；最終日則會碰上南韓。過往各隊都會輪休一日，此次賽事安排相當緊密，每支球隊都得決戰到最後一刻。

瓊斯盃男子組門票將在7月3日中午12點在年代售票系統及各大便利超商購票通路開賣，二樓區每張300元、一樓席區每張500元，一、二樓均採自由入座。女子組7月5日至9日在彰化縣立體育館開打，全程免費進場。