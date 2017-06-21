桃猿拚上半季封王 今日賽事預告與轉播
2017/06/21 06:51
昨日兄弟打線大爆發，詹子賢歸隊也破紀錄繳出三響砲，打線單場狂敲21安大勝悍將後，今天作客桃猿派出伍鐸踢館，將與道恩斯進行洋投對決，打線是否能延續昨日滾燙手感，一同對抗聯盟霸主？而桃猿今晚只要擊敗中信兄弟，就能在桃園主場自力封王。
國聯東區國民作客馬林魚，強投沃奎茲於主場迎戰岡薩雷茲（Gio Gonzalez），兩位投手6月皆維持好手感拿下2勝，沃奎茲6月防禦率更只有1.80；4連勝的道奇則是在主場派出麥卡錫迎戰大都會，將與吉塞曼對決。
MLB
07:00 國民 vs. 馬林魚（FOX體育）
10:00 大都會 vs. 道奇（FOX體育三台）
中職
18:35 中信兄弟 vs. Lamigo桃猿 <桃園>（ELEVEN、愛爾達體育、CPBLTV）
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