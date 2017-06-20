中職》黃勝雄二軍復出奪1中繼 銳苦吞第4敗

富邦悍將投手黃勝雄因傷下二軍，今天7局下中繼1局，為下半季回歸一軍準備。（記者黃志源攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕富邦悍將投手黃勝雄4月初因手肘不適下二軍，今天在二軍首次實戰，中繼1局失1分拿下中繼點。

黃勝雄季初被安排富邦終結者，今年只在一軍出賽5場，2.2局失9分，防禦率高達30.38，吞下2敗，4月因左手肘不適下二軍，所幸沒有撕裂傷，經評估不需要開刀，有機會在下半季歸隊，今中繼1局被打2安失1分。而5月底因右肘發炎離開戰線的林晨樺傷勢較重，歸隊時間還需評估。

由於Lamigo桃猿隊賽格威、道恩斯、史博威3位洋投在一軍表現穩定，43歲銳（Kenneth Alan Ray）今年再度回鍋，目前仍在二軍出賽，今面對富邦二軍主投5局失4分，送出5K，他在第5局被劉家愷敲一支陽春砲，桃猿5：6一分差不敵悍將，銳吞下二軍第4場敗投。

Lamigo二軍先發投手銳。（記者黃志源攝）

富邦二軍打者劉家愷在5局上擊出1分打點全壘打，富邦再將比數超前。（記者黃志源攝）

林晨樺手肘傷勢重，回一軍時間還要評估，今隨二軍比賽到屏東棒球場。（記者黃志源攝）