中職》拜會WBSC秘書長 中職將擴大參與國際棒球運動推廣
2017/06/20 16:39
WBSC秘書長Michael Schmidt（左）與中華職棒會長吳志揚（右）（取自中職臉書粉絲頁）
〔體育中心／綜合報導〕中華職棒會長吳志揚及秘書長馮勝賢，上週末前往羅馬拜會世界棒壘球總會（WBSC）Riccardo Fraccari會長後，昨日再由羅馬飛往WBSC總部瑞士日內瓦，與總會Michael Schmidt秘書長討論中華職棒參與國際棒球事務細節。
秘書長也特別邀請吳志揚會長於VIP簿上留言，奧委會主席Thomas Bach、國際奧會執行委員會委員吳經國等國際運動組織領袖，也都曾在這本留言簿上留言。
Michael Schmidt期許中華職棒與WBSC未來能更深入攜手合作，針對包括世界12強棒球賽、亞洲冬季棒球聯盟、2020東京奧運及未來中職在裁判、教練、選手參與WBSC推廣棒球運動等議題，雙方也進行實質討論。
吳志揚會長指出，這次的出訪收穫豐厚，並留言寫道：「給我WBSC的摯友們，我們終於在洛桑相見。讓我們一同更加努力，讓棒球成為世界最受歡迎的運動。Baseball is life 是中華職棒最大的目標，讓我們一同去實現它。中華職棒永遠會扮演推廣國際棒球運動裡最忠實的夥伴。歡迎未來時時到台灣來當我們的嘉賓，再次相聚！」
吳會長強調，中華職棒希望透過不斷與國際合作，包括引進新觀念及技術，讓台灣的棒球運動更上層樓，並且為愛棒球的國人，打造再進化的環境，努力把台灣棒球運動推向新高峰。
中職拜會WBSC總部瑞士日內瓦。（取自中職臉書粉絲頁）
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