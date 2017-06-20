羽球》台灣運彩首開羽超賽賠率 看好孫完虎、戴資穎稱王封后
2017/06/20 17:00
戴資穎。（資料照，歐新社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣運彩首次將2017「世界羽聯超級系列賽」納入開盤項目，自第6站澳洲超級系列賽起提供男、女子組冠軍投注，一起為台灣羽球加油，其中男單孫完虎、女單戴資穎目前賠率最低。
締造跨季六連冠的戴資穎本週來到澳洲雪梨，針對她問鼎今年超級賽第四冠，台灣運彩本站開出她奪冠賠率是1.8倍，西班牙瑪琳則是3.5倍。
男單分面，新科球王孫完虎摘冠賠率為2.95倍，台灣「一哥」周天成為6倍。
孫完虎。（資料照）
台灣運彩公布澳洲超級賽賠率。（台灣運彩提供）
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