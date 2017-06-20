中職》變形金剛日延至下週末登場 大黃蜂當開球嘉賓

統一獅推出變形金剛主題日。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕原定上週末統一獅推出變形金剛棒球派對主題活動，因梅雨來襲導致活動取消，將延至7月1日斗六棒球場及7月2日台中洲際棒球場進行補賽，在球團與變形金剛授權商協調活動後，7月1日、2日將再次舉辦變形金剛棒球主題派對。

活動當天統一獅全體教練團及選手將化身柯博文，穿著變形金剛柯博文盔甲球衣出賽，同時將邀請大黃蜂到斗六及台中洲際棒球場與球迷進行見面會，並擔任開球及打擊嘉賓，這也是變形金剛大黃蜂首度站上職棒投手丘，歡迎球迷及變形金剛迷一起進場與柯博文和大黃蜂同場歡樂。

變形金剛棒球主題派對7月1日斗六棒球場悍將vs.獅、7月2日台中洲際棒球場象vs.獅，兩場補賽賽事預售票也將在明日（6/21）12：00，全台統一超商IBON售票系統開賣，因7/1補賽場次原本為週五賽事，當天售票價格將以非假日賽事票價計算，也歡迎球迷多多進場，透過預售票進場享受歡樂好玩職棒賽事，若持原賽事預售票進場者需至售票口重新劃位即可進場。

另外球團也安排柯博文及大黃蜂出現在棒球場看台跟球迷互動，也歡迎喜歡變形金剛球迷，一起將自己化身成變形金剛，展現創意，將成為大螢幕焦點人物，詳細變形金剛大黃蜂見面會另行公佈。