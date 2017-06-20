MLB》同期新秀早退光 曹錦輝03梯投最久

曹錦輝（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手曹錦輝昨天宣佈退休，為台灣體壇投下震撼彈，回顧他的大聯盟生涯，同梯的前隊友幾乎早已退役，曹錦輝直到36歲才結束職棒生涯算相當不易。

2003年曹錦輝登上大聯盟，當年洛磯共7名菜鳥，除他之外還有羅培茲（Javier López）、楊恩（Jason Young）、米勒（Matt Miller）3名投手，以及雷耶斯（René Reyes）、亞特金斯（Garrett Atkins）、巴恩斯（Clint Barmes）3名野手，但僅雷耶斯仍活躍於棒球舞台，目前在委內瑞拉棒聯賽效力。

雷耶斯在大聯盟的成績並不出色，2年只累積2轟與2成20的打擊率，但他離開大聯盟後轉戰墨西哥聯盟與委內瑞拉聯盟至今，仍未宣布退役。

亞特金斯（美聯社）

與曹錦輝同期登上大聯盟的選手中，最有名的當屬三壘手亞特金斯，他從2003年首登大聯盟，8年資歷留下99轟、2成85打擊率以及488分打點，2005被票選新人王第4名，2006他打出生涯最佳表現，繳出29轟、120分打點、3成29的頂級成績，本有機會成為洛磯的明星球員，但打擊表現卻從隔年開始每況愈下，最後在2010年於金鶯隊宣布退休。

曹錦輝則是當年洛磯菜鳥中倒數第2個宣佈退休的選手，他曾是備受洛磯期待的頂級新秀，如今宣佈退役也象徵洛磯隊史一個時代的終結。