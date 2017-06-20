中職》鄭鎧文先發第9棒 蔗總：搞不好單場三響

鄭鎧文近況不佳，今第9棒先發。（記者林正堃攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕統一獅今作客桃園球場，迎戰上半季封王魔術數字M3的Lamigo桃猿隊，先發打序大搬風，重砲鄭鎧文今年首次先發第9棒，擔任「伏兵」角色。

16日（五）台南象獅戰，由於羅國龍臨時退場，鄭鎧文接替第9棒的位置，3打數敲出1安打，但今天是他首次先發第9棒，獅隊代總教練黃甘霖說，希望他沒有壓力，好好調整，「搞不好單場三響，變成最恐怖的第九棒。」

打擊教練劉育辰提點鄭鎧文的打擊姿勢。（記者林正堃攝）

獅隊今日先發打序。（記者徐正揚攝）