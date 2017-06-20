中職》雙獅再現！主題日套票明中午開賣

2017雙獅主題活動套票資訊。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEn獅與同以「獅子」做為吉祥物的日本職棒埼玉西武獅隊，繼2016年的友好交流活動受到廣大好評之後，今年雙方將延續合作，確定於七月份舉辦一年一度盛大的雙獅聯名主題活動。

今年度由統一獅所主辦的「埼玉西武獅日」將會在7/15（六）、7/16（日）於高雄澄清湖棒球場舉行，雙獅主題套票再次推出，套票售價為原票價加價350元，可獲得套票限定「熱昇華雙獅應援毛巾」（售價580元）一條，並且可以優先參加套票限定活動，屆時歡迎球迷一起來參加。

本次雙獅應援毛巾為提升毛巾品質，將別於過去開版印刷或針織緹花製作方式，首度採用熱昇華印刷，除了提升毛巾印刷品質，並兼具毛巾柔暖度，讓球迷方便攜帶收藏，絕對值得球迷搶先收藏。

本次雙獅主題套票販售，將從明日（6/21）中午12：00全台統一超商ibon售票系統搶先開賣，雙獅套票販售方式，採限時販售，販售時間至7/2 24：00止。比賽當天現場售票不提供雙獅套票販售，想要搶先收藏雙獅套票球迷者，千萬別錯過。