MLB》奪冠心情爽 7呎大個麥基開球（影音）
2017/06/20 17:44
麥基開球。（取自大聯盟官網）
〔體育中心／綜合報導〕金州勇士上週風光奪冠，在結束封王遊行後，陣中球星行程未就此打住，麥基（JaVale McGee）今天就受邀到奧克蘭運動家開球。
7呎高的麥基在勇士打中鋒，今天手持比籃球小許多的棒球，站上投手丘，更顯身型魁梧，為他接捕的是運動家教練Mike Aldrete，而麥基也成為勇士繼湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、杜蘭特（Kevin Durant）後，在運動家主場開球的勇士球員。
麥基開球。（USA Today）
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