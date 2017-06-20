NBA》亞洲籃球訓練營 太陽新星布克談70分之夜

來自菲律賓的球員Lovell Jay Gonzales在訓練營期間表現突出，榮膺最出色球員獎。（NIKE提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕Nike近期舉辦亞洲訓練營，NBA新生代球星布克（Devin Booker）和希爾德（Buddy Hield）攜手打造第十五屆Nike All Asia Camp全亞洲籃球訓練營。來自臺灣、中國、香港、日本、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭等多地的90名青少年籃球員齊聚東莞籃球學校。

NBA總冠軍戰剛落幕，聯盟新星布克（Devin Booker）和希爾德（Buddy Hield）於6月15日現身廣州校園，以自身經歷和現場傳授，鼓勵大家追求籃球夢想，並分享NBA經驗。

布克除了親自示範招牌動作外，還不斷鼓勵場上的小球員打出自信，打出自己的風格，他表示，「十分享受和孩子們一起訓練和交流的過程，這些孩子只要保持自信、不斷精進籃球技巧未來都將無可限量。。」

接受媒體採訪時，布克談到了自己的70分之夜（今年3月25日，布克在對陣塞爾提克的比賽中拿到70分），他表示這不僅是個人努力訓練的結果，也要歸功於隊友們和教練的幫助，會繼續提升自己和球隊的競爭力。

希爾德新秀年場均得分就突破雙位數，季中被交易至國王後如魚得水，表現更上層樓，但他並不以此自滿，表示要在夏天讓自己全面進化。從巴哈馬的籃球少年到NBA球員，希爾德回憶起他的籃球之路。這個過程雖然有許多困難和挑戰，但是對籃球的熱愛是他堅持訓練不斷進步的動力。

布克和希爾德和球員玩自拍。（NIKE提供）