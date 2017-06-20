鬥陣特攻》世界盃台灣、香港代表隊名單出爐

〔體育中心／綜合報導〕鬥陣特攻電競賽事不斷，今日宣布《鬥陣特攻》世界盃32強代表隊名單，並開放中國、澳洲與波蘭的小組賽售票資訊。此外，《鬥陣特攻》太平洋職業錦標賽 OPC 季後賽決賽將於本周五開打，首週將由 Blank Esports 對上 ahq e-Sports Club展開精彩對決。

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歷經一個多月商議，32個《鬥陣特攻》世界盃「 國家代表隊評選委員會」，依所屬國家/區域玩家的配合性、 擅長英雄及遊戲表現等因素，終於評選出精英國家代表隊， 參與接下來的一系列賽事。台灣與香港隊伍名單如下（ 依英文字母順序排列）：

台灣 香港 Baconjack Jongie realment KMoMo S1nkler Zonda 代表隊成員 Hyper JazZy ManGoLongJai Mix Moowe 熊貓人春日 Ray 聶寶 阿森 委員會 ManGoLongJai MOOWE 鍾培生 熊貓人春日 美國 2017年8月11日至13日 小組賽 地點&當地時間 中國 2017年7月14日至16日

32支隊伍將分別前往全球四個城市所舉辦的四場「現場小組賽」， 為國家爭取榮耀與晉級至BlizzCon的八席資格。 欲了解更多國家代表隊名單、小組賽地點、時間與售票資訊，請前往 https://worldcup. playoverwatch.com。

《鬥陣特攻》大平洋職業錦標賽OPC季後賽 即將登場

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經過11週例行賽的洗禮，恭喜脫穎而出的三支戰隊晉級至《 鬥陣特攻》太平洋職業錦標賽 （OPC） 季後賽！以第一名之姿取得季後賽資格的 Flash Wolves，以25勝3敗的漂亮成績穩坐第一寶座；擁有澳洲第一稱號的 Blank Esports 及在射擊遊戲項目擁有亮眼成績的台灣精英隊伍 ahq e-Sports Club，則以些微差距緊追在後。

「季後賽」第一週將由 Blank Esports 與 ahq e-Sports Club 率先進行為期至多三天的賽事，每天皆採七戰四勝（BO7） 賽制，挑戰選手的體力與精神力。獲勝隊伍將於隔週挑戰位居第一的 Flash Wolves，爭奪高達 300 萬新台幣的獎金與太平洋最強《鬥陣特攻》戰隊的頭銜！更多關於O PC季後賽資訊與賽制，請參閱官方部落格；6月23至25日到B lizzard Estadium現場觀賽還有機會抽週邊好禮，詳情請參閱官方公 告。

賽事 時間 隊伍 索票 決賽 6月23日 （五） 至 6月25日 （日） 晚間 7 時至 11 時 Blank vs. ahq 立即索票 總決賽 6月30日 （五） 至 7月2日 （日） 晚間 7 時至 11 時 決賽晉級隊伍vs. Flash Wolves 6月23日晚間6時 開放索票

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