鬥陣特攻》世界盃台灣、香港代表隊名單出爐
〔體育中心／綜合報導〕鬥陣特攻電競賽事不斷，今日宣布《鬥陣特攻》世界盃32強代表隊名單，並開放中國、澳洲與波蘭的小組賽售票資訊。此外，《鬥陣特攻》太平洋職業錦標賽 OPC 季後賽決賽將於本周五開打，首週將由 Blank Esports 對上 ahq e-Sports Club展開精彩對決。
（美商暴雪提供）
歷經一個多月商議，32個《鬥陣特攻》世界盃「
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台灣
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香港
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Baconjack Jongie realment
KMoMo S1nkler Zonda
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代表隊成員
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Hyper JazZy
ManGoLongJai Mix
Moowe 熊貓人春日
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Ray
聶寶
阿森
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委員會
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ManGoLongJai
MOOWE
鍾培生
熊貓人春日
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美國
2017年8月11日至13日
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小組賽
地點&當地時間
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中國
2017年7月14日至16日
32支隊伍將分別前往全球四個城市所舉辦的四場「現場小組賽」，
《鬥陣特攻》大平洋職業錦標賽OPC季後賽 即將登場
（美商暴雪提供）
經過11週例行賽的洗禮，恭喜脫穎而出的三支戰隊晉級至《
「季後賽」第一週將由 Blank Esports 與 ahq e-Sports Club 率先進行為期至多三天的賽事，每天皆採七戰四勝（BO7） 賽制，挑戰選手的體力與精神力。獲勝隊伍將於隔週挑戰位居第一的 Flash Wolves，爭奪高達 300 萬新台幣的獎金與太平洋最強《鬥陣特攻》戰隊的頭銜！更多關於O
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賽事
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時間
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隊伍
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索票
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決賽
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6月23日 （五） 至 6月25日 （日）
晚間 7 時至 11 時
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Blank vs. ahq
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總決賽
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6月30日 （五） 至 7月2日 （日）
晚間 7 時至 11 時
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決賽晉級隊伍vs. Flash Wolves
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6月23日晚間6時
（美商暴雪提供）
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