日職》火腿救星歸隊！大谷翔平一軍練打狂掃7轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」大谷翔平4月跑壘受傷，睽違2個半月，今天一軍歸隊練球，在札幌巨蛋練打39球猛敲7轟，狀況不錯。

大谷翔平因為左大腿肌肉拉傷，在二軍調整，今（20）日與札幌巨蛋一軍會合練球，熱身後進行個別練習，包括傳接球、遠投，最後參加自由打擊練習，39球中有7球越過大牆。

雖然一軍缺陣，大谷在明星賽票選仍保有高人氣，截至昨（19）日，大谷在洋聯DH項目獲得球迷35萬票支持，遠遠領先軟銀洋砲戴斯派6萬票以上。

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