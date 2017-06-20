日職》火腿救星歸隊！大谷翔平一軍練打狂掃7轟（影音）
2017/06/20 18:18
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」大谷翔平4月跑壘受傷，睽違2個半月，今天一軍歸隊練球，在札幌巨蛋練打39球猛敲7轟，狀況不錯。
大谷翔平因為左大腿肌肉拉傷，在二軍調整，今（20）日與札幌巨蛋一軍會合練球，熱身後進行個別練習，包括傳接球、遠投，最後參加自由打擊練習，39球中有7球越過大牆。
雖然一軍缺陣，大谷在明星賽票選仍保有高人氣，截至昨（19）日，大谷在洋聯DH項目獲得球迷35萬票支持，遠遠領先軟銀洋砲戴斯派6萬票以上。
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バッティング練習もしました。#lovefighters #宇宙一のその先へ pic.twitter.com/RomW9XcTOw— 北海道日本ハムファイターズ公式 （@FightersPR） June 20, 2017
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