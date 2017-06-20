中職》化身你的愛PET！人氣貓星「黃阿瑪」登場
2017/06/20 18:23
（球團提供）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊將在本週末24日、25日舉辦上半季最後主題趴「愛PET趴」，訴求愛護動物以及寵物的「愛PET趴」將全猿主場化身為PET（寵物）溫暖的家，「愛PET樂猿」、「愛PET健康」、「我最愛PET」三大路線齊走，讓球迷朋友體會生命教育以及身歷可愛逗趣的寵物世界，將是首創的球場寵物主題嘉年華。
你支持的選手是犬派還是貓派？你喜歡的LamiGirls又是犬派還是貓派？愛PET趴之「我最愛PET」讓桃猿戰士與LamiGirls化身愛PET寵物風小物，讓球迷朋友在六日兩天的賽事當中可以憑票兌換，感受愛PET風，化身寵物情。
貓派的桃猿戰士全都臣服於人氣貓「黃阿瑪」的後宮之下，王柏融、陳禹勳、陳俊秀、林泓育、詹智堯以及朱俊祥等看似英勇迅捷的桃猿戰士竟然全是人氣貓黃阿瑪的信徒，六人也搞笑地獻出萌照與黃阿瑪共同聯名推出限量貓派貼紙，讓金狀猿卡友以及猿氣小子卡友憑票兌換，數量有限，兌完為止。
（球團提供）
人氣貓黃阿瑪以流浪貓與主人相識成為家人的過程與生活瑣事分享為出發點，擄獲超過百萬的貓派粉絲。「黃阿瑪的後宮生活」與Lamigo的結合，最主要還是想讓大家了解到「領養代替購買」的重要性。
LamiGirls貓派倪暄、小鹿、陸筱晴、巫苡萱與她們的乖巧貓夥伴將為大家準備寵物風格貼紙，這款風格貼紙讓6月24日（六）比賽進場的球迷朋友於進場時憑內野門票免費兌換，限量8000張（每票限兌一張，兌完為止）；桃猿戰士的犬派朱育賢、郭嚴文等與熱情的犬夥伴之愛PET手藏海報形象將在25日（日）的比賽當中送給大家這款海報，限量8000張（每票限兌一張），兌完為止。
（球團提供）
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