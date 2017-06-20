世大運拚連霸 徵召奪冠班底蘇智傑、張閔勛

棒協徵召2015年世大運奪冠班底蘇智傑。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕統一獅代總教練黃甘霖今天接到棒協電話通知，徵召列管中的蘇智傑、林子崴打世大運，蘇智傑表示，只要是郭李建夫教練就願意去打，既然被徵召就全力以赴，拚世大運連霸。

黃甘霖指出，蘇智傑今年狀況不錯，一定會被世大運徵召，「只要國家有需要，郭李賢拜也有需求，我們會讓智傑去打，但千萬不能受傷」，至於林子崴，因為日前受傷，現在只能做牛棚練投，還要再觀察。

黃甘霖強調，不清楚球團是否已經接到通知，希望棒協先與球團溝通，到底是開賽前20天、10天就要報到，還是1週前即可，畢竟中職賽事也在進行，少了蘇智傑會影響球隊戰力。

Lamigo桃猿總教練洪一中也到電話，要徵召捕手張閔勛，洪總表示，張閔勛既然被列管，國家隊要徵召不能不去，只是不知道球團是否知情，要看球團怎麼決定。

張閔勛。（資料照，記者林正堃攝）