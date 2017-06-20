中職》羅嘉仁球速回到140公里 下半季有望出賽
2017/06/20 19:06
富邦悍將羅嘉仁。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者郭羿婕／新北報導〕富邦投手羅嘉仁去年1月因肩傷開刀，目前復健進度良好，球速回到140公里。教頭葉君璋表示，羅嘉仁有機會在上半季結束時投live BP（實戰打擊練習），「live BP之後進度正常的話，下半季就能比賽，球季結束前應可看得到。」
羅嘉仁已進牛棚練投多次，數量達30球，葉總賽前談到他的狀況，笑說：「球速還不到150公里，140公里左右而已吧，還不夠啊，他是投160公里的耶！」
葉君璋表示，羅嘉仁看來狀況、速度各方面越來越好，變化球也OK。羅嘉仁也說，前次牛棚已投到30球，感覺不錯，丟完球後，肩膀也是正常的痠，這是好事。
至於羅嘉仁何時能正式比賽？葉總說：「第一要看他自己的感覺，第二是防護員評估，完全沒問題才行，像他這樣開過刀的選手，一定要先經過live BP和二軍比賽，才會正式上陣。」
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