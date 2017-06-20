中職》測試會推薦名單出爐 邱浩鈞祝福弟弟
2017/06/20 19:17
統一獅邱浩鈞。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕中華職棒今天公佈2017新人選拔測試會獲得球團推薦名單，共有42人創下歷史新高，統一獅投手邱浩鈞祝福名列其中的弟弟邱珈麒能挑戰成功職棒。
邱浩鈞表示，到球場後看到新聞，知道弟弟通過測試會，雖然不是弟弟跟他講的，還是祝福弟弟可以挑戰職棒，「印象中他的守備還不錯，至於會不會有球隊選他，能不能兄弟在同一隊，一切都順其自然。」他說。
獅隊代總教練黃甘霖表示，昨天因為氣候的關係，上午20組沒做守備測試，打者擊球後跑上壘就退場，有些細節無法靠幾個打席來判斷，獅隊有多推薦一些人，聯盟公佈的42人與獅隊的預測名單只有3人不同。
邱珈麒。（中華職棒聯盟提供）
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