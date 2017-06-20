中職》來台後都在下雨 獅新洋投明天終於要先發

統一獅泰倫斯。（資料照）

〔記者徐正揚／桃園報導〕統一獅新洋投泰倫斯抵台超過2週，礙於一、二軍賽事大多因雨取消，遲遲沒有機會登板，代總教練黃甘霖表示，明天會讓泰倫斯在二軍先發。

獅隊前天註銷後援投手狄馬克，登錄自5日抵台後仍未出賽的泰倫斯，黃甘霖指出，因為6月幾乎每天下雨，獅隊二軍從泰倫斯抵台後只打成4場比賽，明天終於可以安排他在台南先發。

「上半季結束前，我們會讓他在一軍出賽，可能先放中繼，下半季再先發，上來以前會先讓他了解台灣打者的習性。」黃甘霖說。