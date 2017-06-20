中職》來台後都在下雨 獅新洋投明天終於要先發
2017/06/20 19:23
統一獅泰倫斯。（資料照）
〔記者徐正揚／桃園報導〕統一獅新洋投泰倫斯抵台超過2週，礙於一、二軍賽事大多因雨取消，遲遲沒有機會登板，代總教練黃甘霖表示，明天會讓泰倫斯在二軍先發。
獅隊前天註銷後援投手狄馬克，登錄自5日抵台後仍未出賽的泰倫斯，黃甘霖指出，因為6月幾乎每天下雨，獅隊二軍從泰倫斯抵台後只打成4場比賽，明天終於可以安排他在台南先發。
「上半季結束前，我們會讓他在一軍出賽，可能先放中繼，下半季再先發，上來以前會先讓他了解台灣打者的習性。」黃甘霖說。
相關新聞
- 中職》測試會推薦名單出爐 邱浩鈞祝福弟弟
- 中職》羅嘉仁球速回到140公里 下半季有望出賽
- 中職》鄭鎧文打第9棒 少棒以來第一次
- 世大運拚連霸 徵召奪冠班底蘇智傑、張閔勛
- 中職》化身你的愛PET！人氣貓星「黃阿瑪」登場
推薦新聞
-
MLB》大聯盟待6年 曹錦輝退休金年領百萬2017/06/20 20:41
-
網球》盧一哥肘傷退賽 哈雷草地再戰費天王破局2017/06/20 20:36
-
台灣男籃23日澳洲移訓 名單確定有18歲曾祥鈞2017/06/20 20:34
-
中職》世大運徵召陳明軒 棒協：開打前兩週報到2017/06/20 20:16
-
中職》史耐德人氣旺 專屬限量T恤開賣2017/06/20 19:55