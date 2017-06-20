中職》史耐德人氣旺 專屬限量T恤開賣

中信兄弟總教練史耐德。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕中信今年找來外籍教練團領軍，教頭史耐德人氣旺，球團推出他的週邊商品「別哭得像小孩」T恤，今午開始預購，他自己也覺得有趣。

兄弟5月底在「動漫日」主題活動祭出球隊漫畫，漫畫版的史總講了「Don't cry like a baby」，被製成限量T恤，今起至22日開放預購，引發球迷討論。

其實史耐德還沒看到這件衣服，也沒講過「Don't cry like a baby」這句話，不過他很開心，笑說：「諸如此類的事總是滿有趣新鮮的。」

史總還說，很喜歡這裡的生活，台灣球迷也是他看過最熱情的，不管輸球、贏球，都會以溫暖態度鼓勵選手。

不過，史耐德當前最大挑戰，就是帶領球隊保住上半季爭冠最後希望，明晚在桃園與猿隊交鋒，將讓伍鐸投一休四，對上道恩斯，「每一場都是最重要的，用這種心態去應戰，要先把今天贏下來。」

另外，「開路先鋒」張正偉因週日比賽拉傷左大腿後側肌肉，今下放二軍養傷，升上詹子賢。

中信兄弟推出總教練史耐德專屬週邊商品，「別哭得像小孩」T恤，引發球迷討論。（中信兄弟提供）