NBA》球哥：湖人需要領導者 我非常適合

波爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA選秀即將到來，身為前十大順位的頂級新秀波爾（Lonzo Ball）球技不但引人注目，也是許多球隊爭相邀約試訓的對象。而波爾在宣布選秀後，便表態非常希望能夠替湖人隊效力，稍早波爾在結束湖人第二次的試訓後，便在受訪時提到自己的感想。

波爾表示，總教練華頓（Luke Walton）對他的表現相當滿意，「他們（湖人）非常需要一個領導者，一個控球後衛，我認為自己能夠接替這個位置，」波爾也接著說道，「湖人在這方面非常積極，這個地方對我來說非常適合。」

波爾日前也發下豪語表示自己立志要成為聯盟最佳的中距離射手，而他先前在UCLA的比賽中也繳出場均35.1分，6籃板、7.6助攻、14.6分的優秀成績。