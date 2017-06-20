中職》世大運徵召陳明軒 棒協：開打前兩週報到

陳明軒（資料照）

〔記者郭羿婕／新北報導〕2017世界大學運動會8月19日登場，富邦悍將投手陳明軒將被徵召加入國家隊，球團今已接獲棒協通知。

陳明軒屬兵役列管球員，今年世大運將出征，再度為他開南大學的恩師、台灣隊教頭郭李建夫效力。

棒協希望陳明軒等球員能在開賽前兩週向國家隊報到，悍將總教練葉君璋表示：「時間上還要再討論一下，除非他在那邊可以調整得更好，才有必要提早去。」

葉總表示，陳明軒可留在母隊正常比賽，對他應該會比較好，「不管是提前兩週或三週、一週，怎麼做會對他比較好、對球隊有幫助，這比較重要。」