中職》悍將投捕各演牽制美技 兄弟上壘皆吃鱉（影音）
2017/06/20 20:36
〔體育中心／綜合報導〕今日兄弟與悍將賽事，悍將先發投手神盾第3局連續投出2次保送，但皆靠著成功牽制拿下出局數，讓兄弟形成變相三上三下。
3局上1出局後，黃鈞聲獲得四壞保送上壘，神盾連續3次牽制成功抓下離壘過遠的跑者，不過仍對下一棒吳東融投出保送，吳東融抓第一球成功盜上二壘，不過離壘過遠遭到捕手方克偉牽制出局，形成變相三上三下。
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