MLB》大聯盟待6年 曹錦輝退休金年領百萬

曹錦輝（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曹錦輝昨天宣佈退休，正式卸下球員生涯，依照他在大聯盟的資歷，未來可望領取每年至少新台幣100萬的高額退休金。

大聯盟的退休金制度規定，球員只要在大聯盟待滿43天，就可在62歲開始年領3.4萬美元（約新台幣102萬）的退休金，且年資越高、年領越多，曹錦輝在大聯盟待6年，每年退休金可望輕鬆飆破200萬台幣。

大聯盟規定最高額的退休金為19.5萬美元（約新台幣585萬），條件是年資待滿10年，台灣選手中目前以王建民最接近，馬林魚投手陳偉殷未來也有機會挑戰這項高額退休金。