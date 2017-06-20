日職》人氣央聯實力洋聯？巨人輸太慘交流戰票房反跌

巨人交流戰期間創隊史最慘13連敗，票房較去年跌2.2%。（取自日刊體育）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒兩大聯盟交流戰畫下句點，常被外界稱「人氣央聯實力洋聯」，今年票房有了變化，洋聯雖進場人數不比央聯，但整體票房增長1.2%，央聯則相較去年少了0.3%。

中央聯盟6隊今年總票房為178萬3856人，平均一場比賽33034人，較去年交流戰減少0.3%，以養樂多場均26450人成長5.3%最多，阪神場均41908人成長2.6%次之，但其他4隊票房不增反減，中日掉了3.9%，創下隊史13連敗的巨人也掉了2.2%。

洋聯方面，以洋聯龍頭樂天場均24218人成長12.8%最多，西武場均22990人也增加10%之多，日本火腿場均27440人則有8.6%漲幅。其他3隊則是減少，以洋聯墊底的羅德掉14.3%最多，交流戰排名第一的軟銀也減少5.3%，歐力士則小幅跌了0.1%。

兩聯盟12隊合計319萬2203人，場均29557人，則較去年成長0.4%。