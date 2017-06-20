中職》統一獅展開環島之旅 移動距離繞台2圈

本週補賽日，獅隊將面臨花蓮往返斗六。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職今年上半季還沒打完，統一獅隊就展開環島之旅，他們不是放假，而是「凸歸台灣」打補賽。

中職自今天起進行為期逾2週的補賽，獅隊行程很精彩：今天在桃園、22至23日在台南、24至25日衝花蓮、27日去斗六、29日再去花蓮、7月1日再回斗六、7月2日在台中洲際，移動距離加總能繞台灣2圈。

球團部課長何信標表示，最辛苦是24至29日，6天內要來回花蓮2趟，以24日最趕，目前的安排是，球員、教練與部分球團人員搭高鐵到台北，再換普悠瑪號去花蓮，部分球團人員從高雄搭機飛花蓮。

最辛苦的是球隊大巴與球團貨車，司機必須在24日清晨4點起床，從南迴公路經台東到花蓮，26日把車開回台南，28日再走原路去花蓮，30日再從花蓮回台南，這樣來回4趟，每趟車程約8小時。

代總教練黃甘霖表示，獅隊這2年都有花蓮的比賽，教練與球員不習慣也不行，但司機們與球團人員真的辛苦了。