中職》肯恩頭部強襲球無礙 先發5局飆10K破個人紀錄
2017/06/20 22:05
〔體育中心／綜合報導〕兄弟先發投手肯恩對悍將先發5局飆出10K，打破本季個人最高三振紀錄，並拿下先發3連勝，最終兄弟18：3大勝悍將。
不過4局下肯恩面對李宗賢，被敲出投手正面強襲球擊中頭部，所幸並無大礙，試投幾球後仍能持續比賽。
今日賽前肯恩本季先發最多繳出7張老K，加上本場勝投本季目前拿下6勝3敗、防禦率4.27的成績。
兄弟先發投手肯恩。（記者王藝菘攝）
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