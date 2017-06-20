中職》肯恩頭部強襲球無礙 先發5局飆10K破個人紀錄

〔體育中心／綜合報導〕兄弟先發投手肯恩對悍將先發5局飆出10K，打破本季個人最高三振紀錄，並拿下先發3連勝，最終兄弟18：3大勝悍將。

不過4局下肯恩面對李宗賢，被敲出投手正面強襲球擊中頭部，所幸並無大礙，試投幾球後仍能持續比賽。

今日賽前肯恩本季先發最多繳出7張老K，加上本場勝投本季目前拿下6勝3敗、防禦率4.27的成績。

兄弟先發投手肯恩。（記者王藝菘攝）