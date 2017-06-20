球類FUN電營3240人爆滿 首場7/4盛大登場

資料照，台電球類FUN電營。（台電提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2017球類FUN電營自7月4日到8月26日期間舉行，共規劃11場棒球、足球、排球、羽球、籃球等五大球類營隊，內容相當多元，名額3240人爆滿，首場活動預計7月4日將於台北市三民國小盛大展開。

招生名額從去年2500人增加至3240人，展現台電公益回饋、關懷弱勢的精神，台電表示，今年營隊以「樂活i運動，體驗FUN電營」為號召，安排多名台電球隊的國手級教練親自指導，例如2018足球世界盃亞洲區資格賽國手呂昆錡、2014仁川亞運羽球國手洪詩涵，以及有「排球界桂綸鎂」封號的王欣婷等，提供學童專業的球技訓練。

同時不只強調運動本身，也希望傳達給孩童們運動團結精神與紀律。