中職》太轟狂！詹子賢單場三響砲 史上第23人（影音）

詹子賢單場三響砲。（記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟新生代砲手詹子賢今天繳出單場三響砲，成為中職史上第23人，同時也是今年繼陳子豪、曾陶鎔後第3位達單場三響砲壯舉的球員。

詹子賢今天在第5局敲出本季第1發全壘打，接著在第8局敲出第2轟，9局上曾陶鎔先對賴鴻誠敲滿貫砲，富邦換上陳煥揚後仍躲不過詹子賢狙擊，被敲出左外野陽春砲，完成單場三響砲。

詹子賢這3轟分別飛往中外野、右外野、左外野，同時也是他本季的前3發全壘打，他今天共繳出5支3的表現，敲回3分打點，幫助中信兄弟以18：3大勝富邦悍將。

本季聯盟中的3次三響砲都是由中信兄弟球員所締造，4月30日時陳子豪對統一獅寫下單場三響砲，為史上最年輕達成者，5月5日曾陶鎔再對富邦悍將敲出三響砲，今天富邦悍將再度成為中信兄弟三響砲的紀錄苦主。