中職》太轟狂！詹子賢單場三響砲 史上第23人（影音）
2017/06/20 21:44
詹子賢單場三響砲。（記者王藝菘攝）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟新生代砲手詹子賢今天繳出單場三響砲，成為中職史上第23人，同時也是今年繼陳子豪、曾陶鎔後第3位達單場三響砲壯舉的球員。
詹子賢今天在第5局敲出本季第1發全壘打，接著在第8局敲出第2轟，9局上曾陶鎔先對賴鴻誠敲滿貫砲，富邦換上陳煥揚後仍躲不過詹子賢狙擊，被敲出左外野陽春砲，完成單場三響砲。
詹子賢這3轟分別飛往中外野、右外野、左外野，同時也是他本季的前3發全壘打，他今天共繳出5支3的表現，敲回3分打點，幫助中信兄弟以18：3大勝富邦悍將。
本季聯盟中的3次三響砲都是由中信兄弟球員所締造，4月30日時陳子豪對統一獅寫下單場三響砲，為史上最年輕達成者，5月5日曾陶鎔再對富邦悍將敲出三響砲，今天富邦悍將再度成為中信兄弟三響砲的紀錄苦主。
相關新聞
- 中職Live》曾陶鎔、詹子賢背靠背 兄弟一輪猛攻吃大局
- 中職Live》郭嚴文再賺打點 猿3分領先
- 中職》統一獅展開環島之旅 移動距離繞台2圈
- 中職》悍將投捕各演牽制美技 兄弟上壘皆吃鱉（影音）
- 中職》世大運徵召陳明軒 棒協：開打前兩週報到
推薦新聞
-
中職》肯恩頭部強襲球無礙 先發5局飆10K破個人紀錄2017/06/20 22:05
-
中職Live》郭嚴文猛打賞3打點 桃猿封王M22017/06/20 22:03
-
中職》悍將投捕各演牽制美技 兄弟上壘皆吃鱉（影音）2017/06/20 20:36
-
網球》盧一哥肘傷退賽 哈雷草地再戰費天王破局2017/06/20 20:36
-
中職》世大運徵召陳明軒 棒協：開打前兩週報到2017/06/20 20:16