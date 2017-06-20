網球》伯明罕不敵澳客 謝淑薇無緣草地16強
2017/06/20 22:08
謝淑薇。（法新社資料照）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕英國伯明罕草地女網賽，31歲的謝淑薇單打會外連闖3關後，會內首輪陷入苦戰，2個4：6不敵芳齡23的澳洲第9種子葛薇洛娃（Daria Gavrilova），小薇無緣更上層樓挺進16強，草地3連勝也被中斷。
這項總獎金88.504萬美元 （約2693萬台幣）的WTA巡迴賽，正為7月溫布頓草地大滿貫暖身，單打會內僅32籤。世界女單排名116的老將謝淑薇，會外殺入氣勢正旺，面對高居21席、球風狂野的葛薇洛娃卻討不著便宜，開賽連遭破發，陷入1：4落後，儘管小薇回破反擊，仍未能扳回頹勢，首盤拱手讓人。
次盤雙方接連互破開局，3：3僵持不下時，關鍵第7局謝淑薇再遭破發，也讓澳女順勢取得5：3聽牌，最終互保結束1小時16分鐘拉鋸。謝、葛曾在2015年杜哈會外交手，當時小薇3盤落敗，如今未能延續草地手感，復仇失利也錯失次輪門票。
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