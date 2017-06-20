中職》Lamigo桃猿「M2」 明天贏中信就封王

郭嚴文猛打賞3打點，明桃猿若贏球就封王。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中信兄弟在新莊是輸是贏，一點都不重要，Lamigo桃猿靠郭嚴文貢獻3分打點，配合賽格威6局失3分的優質先發，以6：3力挫統一獅，上半季封王魔術數字減至「M2」，明天只要擊敗中信，就能在桃園主場自力封王。

賽格威前2場出賽都只投5局，共丟12分，經過10天休息，昨天用106球投6局，挨5安含1轟失3分，拿下本季第7勝；總教練洪一中指出，賽格威前次賽後有找他深談，技術、心理層面都有，他同意做些改變。

郭嚴文2局下1出局滿壘時擊出2分打點一壘安打，把領先擴大為3：0，6局下再敲二壘安打送回第6分，單場4打數3安打3打點；洪一中認為，郭嚴文心臟很大顆，愈是關鍵時刻、場面愈大，愈不會手軟，「他是球隊很倚重的打者，能提早1個月歸建，我很驚奇。」他說。