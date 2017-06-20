中職》兄弟外野太狂！6人全壘打產量大勝富邦全隊
2017/06/20 22:35
兄弟詹子賢今天完成單場三響砲。（記者王藝菘攝）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟本季砲火猛烈，不但稱霸全壘打榜前3名，外野手包辦全隊45轟更是傲視群雄。
本季大爆發的陳子豪目前以15轟暫居外野全壘打王，僅追在後的是13轟的隊友曾陶鎔，排名第3的才是Lamigo「大王」王柏融的11轟。
拜打線砲火猛烈所賜，中信兄弟的團隊全壘打持續以82轟穩居聯盟第一，領先第2名的Lamigo桃猿足足有30轟之多，富邦悍將目前全隊只敲出34轟，產量甚至還不及兄弟的6名外野手總和。
相關新聞
- 中職》Lamigo桃猿「M2」 明天贏中信就封王
- 中職》肯恩頭部強襲球無礙 先發5局飆10K破個人紀錄
- 中職》太轟狂！詹子賢單場三響砲 史上第23人（影音）
- 中職》統一獅展開環島之旅 移動距離繞台2圈
- 中職》悍將投捕各演牽制美技 兄弟上壘皆吃鱉（影音）
推薦新聞
-
NBA》球哥：湖人需要領導者 我非常適合2017/06/20 23:24
-
中職》Lamigo桃猿「M2」 明天贏中信就封王2017/06/20 22:28
-
中職Live》詹子賢歸隊繳3響砲 兄弟21安棒打悍將2017/06/20 22:03
-
中職》太轟狂！詹子賢單場三響砲 史上第23人（影音）2017/06/20 21:44
-
球類FUN電營3240人爆滿 首場7/4盛大登場2017/06/20 21:33