中職》兄弟外野太狂！6人全壘打產量大勝富邦全隊

兄弟詹子賢今天完成單場三響砲。（記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟本季砲火猛烈，不但稱霸全壘打榜前3名，外野手包辦全隊45轟更是傲視群雄。

本季大爆發的陳子豪目前以15轟暫居外野全壘打王，僅追在後的是13轟的隊友曾陶鎔，排名第3的才是Lamigo「大王」王柏融的11轟。

拜打線砲火猛烈所賜，中信兄弟的團隊全壘打持續以82轟穩居聯盟第一，領先第2名的Lamigo桃猿足足有30轟之多，富邦悍將目前全隊只敲出34轟，產量甚至還不及兄弟的6名外野手總和。