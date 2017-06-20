中職》洪一中：希望中信的全壘打都打完了
2017/06/20 22:36
〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿明天只要擊敗中信兄弟，就能在主場桃園拋下藍色彩帶，總教練洪一中強調，封王戰只是全季的1場比賽而已，但他聽說中信今天打很多全壘打，希望中信的全壘打都在今天打完。
洪總打封王戰經驗豐富，對明天顯得老神在在，他指出，猿隊上半季還有10場比賽，每1場都很重要，不會因為是封王戰就特別做些改變，「這只是全季的其中1場，我們還是會按照該有的節奏去打。」他說。
中信在新莊打爆富邦悍將，洪總表示，比賽中有聽說曾陶鎔打滿貫、詹子賢單場3響，但他沒去在意，「我們自己先贏再說，只希望他們的全壘打在今天都打完了！」他笑說。
領隊劉玠廷表示，明天有多少球迷進場，球團就發多少條藍色彩帶，因為將是隊史第9座季冠軍，儀式上想做些改變，強調與球迷的互動，香檳留到贏得總冠軍再噴，「至於會怎樣進行，大家明天進場就知道了。」他說。
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