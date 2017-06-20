中職》陶鎔大帝9上開轟解悶 單月2度滿貫砲（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「大帝」曾陶鎔本季第13轟出爐，同時也是個人本季第2發滿貫砲，苦主是悍將後援投手賴鴻誠，兄弟9上海灌9分打下大局，最終18：3大勝悍將。

9局上悍將換上賴鴻誠接替投球，0.1局包含滿貫砲在內被敲4支安打，掉5分責失，僅讓王勝偉擊出飛球出局。

曾陶鎔前一次滿貫砲是6月6日於洲際棒球場，苦主是統一投手江辰晏，當時統一先發投手布魯斯投完4.2局退場一、二壘仍有跑者，江辰晏接手後先對蔣智賢投出保送，結果遭曾陶鎔砲轟。

「大帝」曾陶鎔今天雖然5打數僅1安打，但一口氣打下4分打點也是本場最多，本季至今3成50打擊率，41分打點排名聯盟第三。

曾陶鎔。（資料照）