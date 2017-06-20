中職》「代打3支砲」接力單場3響砲 史總也有過

兄弟總教練史奈德。（記者王藝菘攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕有個大聯盟生涯兩度單場3響砲的教頭史耐德，兄弟也出現3名單場3轟的強打，分別是4月30日陳子豪、5月5日曾陶鎔、今晚的詹子賢。單季3人有此紀錄，不僅是中職首見，同隊更是破天荒。最妙的是，這3人開季時還自封為「代打3支砲」。

由於張正偉拉傷左大腿降二軍，詹子賢今升一軍，馬上先發擔任七棒、右外野手。悍將2局下先得2分，兄弟4局上靠林智勝高飛犧牲打追回1分，詹子賢又在5局上以陽春砲扳平，並開啟單局5分的致勝大局，助隊豪奪本季單場最多的18分，讓只拿3分的悍將7連不勝。

詹子賢上次於一軍出賽已是4月30日，本季首轟今晚出爐，第8、9局再各敲1發陽春彈，9局上更接在曾陶鎔滿貫砲之後，帶動單局灌9分。

去年8月21日首度於一軍出賽，詹子賢以2轟作收，今晚一口氣就用3轟超越，也是致勝功臣，單場MVP當仁不讓。

詹子賢單場三響砲。（記者王藝菘攝）

詹子賢透露，剛開季時因上場不固定，他和曾陶鎔、陳子豪組成「代打3支砲」團體，開自己玩笑，別讓人家看不起，沒想到3人竟先後擊出單場3響砲。

詹子賢笑說：「不知為何那麼剛好，看他們打3響砲時，想說怎麼打的？怎麼那麼強？結果，我也不知道我怎麼打的。」

在二軍期間，詹子賢修正打擊姿勢，練習完還和許基宏、陳家駒特打，再錄下動作，與首席教練丘昌榮討論；如今也把信心帶上一軍，他笑說：「我以前就很有自信，只是迷失了一下。」

「陶鎔大帝」同樣很猛，前次開轟就是生涯首發滿貫砲，在6月6日狙擊獅隊江辰晏；今晚前4打席無建樹、吞3K，第9局以滿貫彈一掃悶氣，當下非常激動，他說：「因為滿壘，有打到球就有機會，就想著一定要打到球。」

彭政閔曾締造單季3發滿貫砲，恰恰聽了笑說：「是喔，忘記了，太久了啦！」當曾陶鎔被問到想不想追求前輩紀錄？他表示：「做好自己事，以球隊勝利為重，紀錄就一步步來。」

史總過去在大聯盟有過兩次單場3轟，成為在美聯、國聯都曾擊出3響砲的史上第6人，但他笑說：「即便如此，這還是我第一次看到單季單隊有3人單場3響，選手狀況正好時，看球可能像海灘排球一樣。」