中職》季前非主力 兄弟「代打三支砲」轟出驚奇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕繼陳子豪、曾陶鎔後，中信兄弟詹子賢昨天對富邦悍將敲出單場三響砲，單隊單季有3人單場3響砲是中職首見，這3人因剛開季時上場不固定，自封為「代打3支砲」，其中有2人開季並非球隊主力，如今卻轟出驚奇。

中信兄弟本季因林智勝、張志豪、陳江和、張正偉等人先後因傷下二軍，讓其他兄弟球員有機會上場表現，不過林智勝日前已回到一軍。

曾陶鎔是在2015年季中選秀會被兄弟以第10指名選中，他本季在開幕戰轟出代打三分砲後，開始上演大驚奇，不但在5月5日轟車單場三響砲，更創下2天5轟的中職紀錄。他昨天在轟出本季2度滿貫砲，差1轟就追平彭政閔單季3發滿貫砲紀錄。他本季至今繳出13轟、37分打點、打擊率3成50的成績，全壘打排行榜暫居第三。

去年打出生涯年的陳子豪，本季長打火力持續爆發，曾在4月30日轟出單場三響砲，他本季至今繳出15轟、45分打點、打擊率3成17，暫居全壘打、打點排行榜第二。

詹子賢是在去年選秀會被兄弟第二指名選中，上次他在一軍出賽已是4月30日，他昨晚轟出本季首轟後，8、9兩局各敲陽春砲，完成單場三響砲，單季3人有此紀錄是中職首見。

另外值得注意的是，中信兄弟團隊累積82轟，遙遙領先桃猿團隊53轟、統一獅48轟、富邦悍將34轟。有趣的是，「代打3支砲」三人累積31轟，只比富邦全隊少3發。

兄弟詹子賢單場三響砲。（記者王藝菘攝）

中信曾陶鎔。（資料照，記者羅沛德攝）

陳子豪。（資料照，記者黃志源攝）